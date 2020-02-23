Koronavirüs ile uğraşan İran'da deprem
AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.53'teki depremin derinliği 5.22 kilometre olarak açıklandı
|23 Şubat 2020 09:36
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İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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