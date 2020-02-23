1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs ile uğraşan İran'da deprem

AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.53'teki depremin derinliği 5.22 kilometre olarak açıklandı
 23 Şubat 2020 09:36
Yazdır
Koronavirüs ile uğraşan İran'da deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı
23 Şubat 2020 10:32		 Çin'de son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi
23 Şubat 2020 07:28
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
22 Şubat 2020 19:49		 Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347'ye çıktı
22 Şubat 2020 07:56
Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart
21 Şubat 2020 19:35		 Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile koronavirüs önlemlerini görüştü
21 Şubat 2020 16:04
Koronavirüs yayılmaya devam ediyor... En son Lübnan'da görüldü
21 Şubat 2020 15:59		 İsrail'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü
21 Şubat 2020 14:43
Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan atıyor
21 Şubat 2020 14:31		 İran'da, koronavirüs salgınında ölü sayısı artıyor
21 Şubat 2020 14:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Sıfır otomobile ilgi 'tam gaz' devam ediyor11:08 - Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'11:05 - Akademideki kripto FETÖ'cülerin tespiti için 'FETÖMETRE' önerisi11:00 - İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti10:59 - Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek10:56 - Van Valiliği'nden deprem açıklaması10:53 - Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu10:47 - Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı10:46 - YÖK'ten uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü hakkında eşdeğerlik kararı10:43 - Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi
10:32 - Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı10:27 - İran'daki deprem Van'da hasara neden oldu: Yaralılar var10:23 - Sıfır otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı10:19 - Doğu'daki 6 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor10:12 - Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu10:02 - Güpegündüz apartmanın kapısını çaldılar09:51 - 13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda09:41 - Sezon sonuna doğru ıspanak tahtını geri alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
Konya'da korkutan deprem
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
İnfazda kapsam genişleyebilir
Parayı fabrikaya gömdük
Memurların ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
Risk algısı altını uçurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahibinden.com reklamı 1
aklından geçeni söylemek 1
yanlış yazılan sözcükler 1
girls like you 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
intikam soğuk yenen bir yemektir 5
beni bana bırakın 1
Folie a deux 1
Profil resmine eşli resim koymak 1
elanur akıncı 2
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam