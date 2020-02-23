Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
Türkiye, İran sınırını kapattı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.
|23 Şubat 2020 15:48
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den flaş bir karar geldi.
Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.
İşte kapatılan sınır kapıları;
Hakkari - Esendere Sınır Kapısı, Van - Kapıkule Sınır Kapısı, Ağrı - Gurbulak Sınır Kapılarıdır. Ayrıca, Nahcivan ile aramızdaki Dilucu Sınır Kapısı da kapatılmıştır.
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