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Türkiye, İran'dan uçuşları da durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu.
 23 Şubat 2020 16:20
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Türkiye, İran'dan uçuşları da durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler ve Van'ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söyledi.

Müdahale edilmesi gereken hastaların ameliyat müdahalelerinin yapıldığını dile getiren Koca, "Diğer yaralalıların durumlarının daha iyi ve hayati tehlikelerinin olmadığını söylemek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

- "İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla en son İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede toplam koronavirüs vaka sayısının 74 bin 402 ve toplam 2 bin 464 ölüm bildirimi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Erken dönemde aldığımız etkili tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı ve salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Ancak hastalığın komşumuz İran'da görülmesi, vakaların ve ölümlerin artışı bizler için alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulumuz, İran gündemiyle toplantılarını yaptı, her ihtimal masaya yatırıldı. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurum, kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. Bizzat İran Sağlık Bakanı Sayın Sait Nemeki ile görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu çok yakından takip etmekteler, özellikle vatandaşımızı korumak adına bilim kurulumuzun alınması gereken tüm tedbirleri almamız talimatını verdiler."

Koca, bugün itibarıyla İran'da toplam vaka sayısının 43, ölüm sayısının ise 8 olarak kaydedildiğini aktararak, "İran'la 3 adet kara hudut kapımız mevcut: Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere. Buna ilaveten Iğdır'dan Özerk Nahçıvan Bölgesi'ne açılan Dilucu Sınır Kapısı da mevcut. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık."

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Koca, İçişleri Bakanlığının, İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararları tüm valiliklere bildirdiğini açıkladı.

Koca, "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." diye konuştu.

- "Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm imkanlarıyla hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanında olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Son olarak cuma günü açıkladığımız tedbirler çerçevesinde İran'dan ülkemize kara hudut kapılarımızdan giriş yapan tüm yolcular tek tek muayene edilmekteydi. Yolcularda ateş, burun akıntısı, öksürük gibi herhangi bir soğuk algınlığı tespit edilirse, yolcu Türk vatandaşıysa gözlem altına alınarak numuneleri referans laboratuvarımıza gönderiliyordu. Yolcu İran ya da başka bir ülke vatandaşı ise ülkemize girişine izin verilmedi. Bu çerçevede dün ve önceki gün 8 İran vatandaşının bu anlamda hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize giriş verilmediğini söylemek istiyorum. Van Devlet Hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı, onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı, yani koronavirüs hastası değiller."

Koca, Türkiye'ye virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği tedbirlerden çok daha fazlasının ve çok erken dönemde uygulamaya alındığını belirterek, sözlerini, "Sağlık sistemimiz bu türden salgınlarla baş edebilecek kadar güçlüdür. Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı, tedarik zincirlerimiz sağlam. Bu noktada endişe edecek bir durumun olmadığını söylemek istiyorum." diye tamamladı.
Memurlar.Net
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