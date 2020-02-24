İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası

BAKANLIK GÜNCELLEMEDİ, SGK, SEVKLERDE YOL GİDERİNİ 2013'DEKİ RAKAMLARA GÖRE ÖDEME YAPIYOR Bilindiği üzere, hastalığın o ilde tedavi edilememesi ve hastanın bu amaçla başka bir ile sevki halinde, SGK tarafından yol gideri ödenmektedir. Ancak yol giderleri 2013 yılından bu yana güncellenmemektedir. Bu nedenle, 700 ila 800 km uzaklıktaki bir başka ile gidişlerde, SGK 56 TL ödeme yapabilmektedir. 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinin güncellenmesi gerekmektedir.