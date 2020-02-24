Irak'ta, İranlı öğrencide koronavirüs tespit edildi
Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü
|24 Şubat 2020 13:34
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Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.
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