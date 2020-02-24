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Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması

Van'ın Başkale İlçesi'nde depremden etkilenen mahallelerde eğitim ve öğretime 15 gün süreyle ara verildi.
 24 Şubat 2020 14:49
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Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması

Van'ın Başkale İlçesi'nde depremden etkilenen mahallelerde eğitim ve öğretime 15 gün süreyle ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ilçemizi etkileyen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Konuksayar ilkokulu, Kocaköy ilkokulu, Saçan ilkokulu, Yavuzlar İlk ve Ortaokulu, Bilgeç İlk ve Ortaokulu, Özpınar İlk ve Ortaokulu, Güvendik İlk ve Ortaokulu, Gelenler İlkokulu, Kaşkol İlkokulu, Davutabat İlkokulu, Böğrüpek İlk ve Ortaokulu, Ömerdağ ilkokulu, Eşmepınar İlk ve Ortaokulu, Evbakan İlk ve Ortaokulu, Yanal İlk ve Ortaokulu, Uğurlu İlk ve Ortaokulu, Yurttepe ilkokulu, Yurttepe Terazin ilkokulu, İkizdeğirmen ilkokulu, Tahıl ilkokulu, Tokluca ilkokulu, Ortayazı ilkokulu, Yüksel ilkokulu, Şahin Tepesi ilkokulunda eğitim ve öğretime 24 Şubat 2020 ile 9 Mart 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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