Havalimanlarına 7/24 mahkeme geliyor

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül'ün yakından takip ettiği bu yeni uygulamayla yolcular, ifade vermediği için ya da bir savcı-hakim karşısına çıktığında çözülecek basit hukuki bir engeli bulunduğu için seyahatini ertelemek zorunda kalmayacak. Bu durumdaki bir yolcu havalimanındaki ek hizmet birimine götürülüyor ve yarım saat içinde 'havalimanı savcısı'na ifadesini verip hukuki işlemleri tamamlanarak yola çıkabiliyor.

GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EK HİZMET BİRİMİ OLUŞTURULDU

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda havalimanı içerisinde hakim odası, savcı odası, duruşma salonu, koruma odası, avukat görüşme odası, özel kalem odası, Cumhuriyet başsavcısı odası, toplantı salonu ve misafirhane olacak şekilde Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi kuruldu. Odalar tefrişatları ile birlikte düzenlendi. Bilgisayara UYAP bağlandı ve duruşma salonu SEGBİS sistemi ile birlikte kullanıma hazır hale getirildi.

HAVALİMANI MAHKEMESİ NE YAPIYOR

"Havalimanı Mahkemesi" şöyle görevlendirildi: "Kaçakçılık soruşturmalarında uygulama birliğinin tesis edilmesi, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yolcu olması sebebi ile zaman problemi yaşadıklarından başka uçuşlara yetişemediklerinden mağduriyetlere ve haksız yakınmalara sebebiyet verilmemesi için nöbet ve infaz işlemlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi; hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili SEGBİS sistemi vasıtasıyla derhal yetkili mahkeme ile irtibata geçilerek yakalama işleminin gecikmeksizin infaz edilmesi."

Havalimanında görevli Cumhuriyet savcılarının 10 Şubat'ta görevlerine başlamaları itibarıyla kaçakçılık, sahtecilik, hırsızlık vb 160 adli olayla ilgili derhal soruşturma açıldı ve gerekli talimatlar verildi. 152 infaz ve yakalama işlemi de ivedilikle yerine getirildi. Bu uygulama İstanbul'dan sonra yurtdışına giriş çıkışların yoğun olduğu Antalya ve İzmir havalimanlarında da kısa süre içinde hayata geçirilecek.