THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcuda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi
|25 Şubat 2020 13:18
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Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmek üzere hareket eden yolcu uçağı "corona virüs" şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildi.
Uçaktaki bir yolcuda korona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.
12 Yolcu'da yüksek ateş çıktı. Toplamda 17 yolcu karantinaya alındı.
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