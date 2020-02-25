1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin

ANKARA Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan İran'dan gelen uçakla ilgili bomba bir video gündeme düştü. Yolcular havalimanında Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istememiş ve kavga çıkmış.
 25 Şubat 2020 17:23
Yazdır
İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin

Tahran'dan Türkiye'ye gelen ve karantinaya alınan yolcu uçağı kalkıştan önce tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya düşen bir videoda çocuğu olan kadın yolcu Kum'dan gelen bir diğer yolcu ile tartışıyor.

Kadın yolcu 'Virüsün kaynağı olan Kum'dan gelenlerle aynı uçağa binmek istemiyor'. Bunu tepki gösterirken tartıştığı yolcu 'Türkiye'ye gidince karantinaya gireceğim' diyor.

Sonrasında bir başka kişi tartışmaya katılınca sesler yükseliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP Kongresindeki slayta soruşturma: 15 gözaltı
25 Şubat 2020 16:28		 Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
25 Şubat 2020 16:01
Göçmen kaçakçılarına 'Aylan bebek' operasyonu: 60 gözaltı
25 Şubat 2020 15:59		 Uzman Onbaşı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
25 Şubat 2020 15:43
Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı
25 Şubat 2020 15:39		 Erkek hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi
25 Şubat 2020 15:26
TEM Bahçeşehir'de 'kazaya bakma' kazası
25 Şubat 2020 13:43		 Başkalarının yerine sınava giren 23 şüpheli adliyede
25 Şubat 2020 12:21
Ankara'da kayıp ihbarı verilen genç kız İzmir'de bulundu
25 Şubat 2020 11:54		 Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı
25 Şubat 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:54 - İran sınırında korkutan deprem17:51 - Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı17:48 - Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor17:46 - FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası17:40 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı17:38 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:31 - Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak17:26 - Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi17:23 - İran'dan gelen uçakta yolcular tartışmış: Kum'dan gelenler binmesin17:20 - Gün sonu döviz fiyatları
17:19 - 82 bin denetimin yüzde 5'inde olumsuzluk tespit edildi17:12 - Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması17:01 - Altın fiyatlarında sert düşüş16:57 - Niğde'de corona virüs şüphesi16:55 - MEB'in özel çocuklar için ürettiği eğitim materyalleri okullara gönderiliyor16:51 - Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim16:48 - İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı16:42 - Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaman 1
Mert çetin 2
ortalığı karıştırmak 2
kafamda bir tuhaflık 2
Miyazaki 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 1
ölüm alığında yaş sınırı 3
suskunlar 2
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 6
demek ki neymiş 2
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam