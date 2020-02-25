Atakan hakkındaki iğrenç sözleri yüzünden işinden oldu
|25 Şubat 2020 20:07
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Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar için skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan N., Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu.
Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan N., son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı. Çocuk istismarını savunan Erkan N, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.
ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ
Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversiteside harekete geçti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.
Kamuoyunun bilgisine... pic.twitter.com/9xszMzbSQ7Özyeğin Üniversitesi (@ozyeginuni) February 25, 2020
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