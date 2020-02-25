1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Can Ataklı'nın köşesinde emniyet personeli için kullandığı ''zavallı polisler'' ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.
 25 Şubat 2020 21:50
Yazdır
İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Can Ataklı'nın köşesinde emniyet personeli için kullandığı ''zavallı polisler'' ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Gazeteci sayın Can Ataklı'nın 25.02.2020 tarihinde kaleme aldığı 'zavallı polisler' ifadesiyle başlayan ve '...daha önce hiç benzeri olmamış biçimde...' şeklinde yalan ifadelerle devam eden köşe yazısının son bölümünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce personelinin eğitimine ve halkla ilişkilerine yönelik sık sık yapılan ikaz ve hatırlatmalardan birini amacından saptırarak ilgisiz bir konuyla ilişkilendirmiştir. Adı geçen yazar, oluşturduğu bu kurgu üzerinden, saygısızca bir üslupla, '...böyle olunca da azarı yediler zavallılar' şeklindeki aslında kendisini zavallı duruma düşüren ifadeleriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelini insaf ve vicdandan yoksun bir şekilde rencide etmeye çalışmıştır."

Açıklamada, "Tüm halkımızın güvenliğini sağlayan emniyet teşkilatı personeline karşı bu saygısız ifadelerin ve değerlendirmelerin sebebi bilinmemekle birlikte keyfiyeti kamuoyunun takdirine arz ederiz.'' ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
25 Şubat 2020 22:48		 Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!
25 Şubat 2020 22:23
SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil
25 Şubat 2020 22:13		 Sayan'dan 'mobil uygulama sahtekarlığı' uyarısı
25 Şubat 2020 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
25 Şubat 2020 21:16		 Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye teşekkür
25 Şubat 2020 20:53
ABD'den İdlib açıklaması! 'Türkiye ile beraber çalışıyoruz'
25 Şubat 2020 20:48		 EGM'den Ahmet Davutoğlu açıklaması
25 Şubat 2020 20:33
CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
25 Şubat 2020 20:03		 Sağlık Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
25 Şubat 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Akılalmaz yöntem! 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim'23:06 - Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü23:00 - 'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'22:53 - Küçük Nilüfer matematikte dünya birincisi oldu22:48 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı22:43 - Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor22:38 - Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi22:33 - Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı22:28 - Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek22:23 - Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!
22:18 - Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor22:13 - SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil22:08 - Hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı22:03 - İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi21:58 - Suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheliye tutuklama kararı21:54 - Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı21:50 - İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması21:46 - İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnsan insanın kurdudur 2
diyanetten şiddet gören kadınlara tavsiyeler 3
hüseyin çimşir 1
beni bana bırakın 1
Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 4
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 5
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
istibra 2
pazartesi diyete başlamak 1
kuyucaklı yusuf 1
SON İLANLAR
İŞKUR, işgücü destek programı kapsamında hibe çağrısı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Sıhhat Projesi Kapsamında 3 Personel Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK Gölcük Bakım Onarım Engeli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Ankara Nallıhan SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam