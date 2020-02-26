1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku

2016 yılındaki darbe girişiminden sonra yaklaşık 132 bin kişi kamudan ihraç edildi. Mahkemede yargılandıktan sonra suçsuz bulunanlar OHAL Komisyonu kararıyla göreve tekrar dönüyor ve boşta geçen dönemdeki maaşları topluca ödeniyor. Ancak, toplu ödenen maaşların vergisi, ödemenin yapıldığı yılın kazancı olarak kabul ediliyor. Normalde ilgili yıllarda ödenseydi sadece yüzde 15 vergiye tabi olacak maaşlar, toplu ödemeden dolayı yüzde 27'ye varan oranlarda vergilendiriliyor. O yıl aldıkları normal maaşlara da yüksek vergi uygulanıyor.
 26 Şubat 2020 08:20
Yazdır
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku

Olağanüstü hal (OHAL) kararnameleriyle 2016 yılından sonra 132 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunlardan 126 bin 300'ü, göreve iade edilmeleri talebiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu. OHAL Komisyonu, başvuruların 98 bin 300'ünü sonuçlandırdı ve 9 bin 600 kişinin görevi iadesine karar verdi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre: Göreve iade edilen kamu personeline, görevden uzaklaştırıldıkları dönemde alamadıkları maaşları, topluca ödeniyor. Parayı topluca alan memurlar, vergi şoku yaşıyorlar. Örneğin üç yıl görevden uzaklaştırılmış olan kişi 2020 yılında göreve iade edilmiş ise üç yıllık dönemde alamadığı maaşın tamamı 2020 yılı kazancı olarak kabul ediliyor. Bu tutardan, 2020 yılı gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi kesiliyor.


Örneğin, 4. derecenin 1. kademesindeki bekar bir komiser, temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapılsa bile bu yılın tamamında yüzde 15 oranında gelir vergisine tabi olması gerekiyor. Sadece aralık ayındaki maaşının bir kısmı yüzde 20 vergiye tabi olacak.

Bu kişi için hesaplanan yıllık vergi tutarı yaklaşık 3 bin 700 lira olur. Bekar bir çalışana bu yıl toplam 2 bin 600 lira asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanacağı için, hesaplanan vergiden bu tutar düşülür. Ödemesi gereken net vergi bin 100 lira olur.

Ancak, bu kişi 36 ay görevden uzaklaştırılmış ise açıkta geçen 36 ayın maaşı bu yılın şubat ayında topluca ödendiğinde, ödenen tutarın tamamı 2020 yılının kazancı olarak kabul edilir.

Örneğin, 36 ay için topluca brüt 140 bin lira ödendi ise bu paranın

22 bin liraya kadar olan kısmından yüzde 15,

22 bin lira ile 49 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20,

49 bin liradan sonraki kısmından ise yüzde 27 oranında vergi kesilir.

Şubat ayı normal maaşı dahil yılın geri kalanındaki maaşlarından da yüzde 27 oranında vergi alınır. Böylece bu kişi hem 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait maaşlar için, hem de bu yılın geri kalan ayları için yüksek vergi öder.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretim elemanıyken istifa edip memuriyete atananların ek göstergesi
25 Şubat 2020 10:03		 Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
03 Şubat 2020 14:05
İşçilerin ilave tediye ödemeleri bugün ödeniyor
31 Ocak 2020 09:50		 Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
30 Ocak 2020 08:36
Maaşlarda cinsiyet uçurumu büyüyor
30 Ocak 2020 07:41		 Muhasebecilerin özel hizmet oranı ne kadardır?
29 Ocak 2020 10:05
İşçilere ilave ikramiyenin ödenme tarihi belli oldu
25 Ocak 2020 09:44		 Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
22 Ocak 2020 08:27
Ölüm yardımı, ölenin statüsüne göre değişiyor
20 Ocak 2020 07:31		 3.600'e formül aranıyor
16 Ocak 2020 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:13 - Borsa, güne yatay başladı10:13 - Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı10:12 - Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest10:09 - FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı10:04 - 32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?09:59 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı09:58 - Müşterisi bilgi vermedi, dehşeti yaşadı! Korkunç an kamerada09:52 - Meclis Çin tuzu yasağında birleşti
09:46 - Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak09:43 - Dolar güne yükselişle başladı09:28 - Sincan'da tankları yürüten kuvvet komutanı hayatını kaybetti09:22 - Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor09:08 - Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği08:49 - Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL08:46 - Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı08:35 - Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Virüse karşı 2 senaryo
Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?
FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 2
tuhafiye 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
absürt 1
beklenmeyeni yapmak 3
Miyazaki 1
sondan 3.olmak 2
Mert çetin 2
abdolay diaby 3
patates hesap 1
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam