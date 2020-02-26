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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 26 Şubat 2020 09:43
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1440 6,1450
Avro 6,6810 6,6820
Sterlin 7,9610 8,0010
ANKARA
ABD Doları 6,1200 6,1700
Avro 6,6500 6,7100
Sterlin 7,9110 8,0500
Anadolu Ajansı
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