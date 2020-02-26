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AK Parti'den Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.
 26 Şubat 2020 11:44
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AK Parti'den Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 66. doğum günü için klip hazırladı.

Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı.

Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi.
Memurlar.Net
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