Dışişleri'nden, Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti
|26 Şubat 2020 13:22
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