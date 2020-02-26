Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası
Yunanistan'ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi
|26 Şubat 2020 14:11
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Yunanistan'ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi'nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.
Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.
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