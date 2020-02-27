İçişleri Bakanı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Anadolu Ajansının Editör Masasında bazı açıklamalarda bulundu
|27 Şubat 2020 10:58
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İçişleri Bakanı Anadolu Ajansının Editör Masasında bazı açıklamalarda bulundu
Bakan Soylu, konuşması devam ederken, deprem konusunda yapılan çalışmaları aktardı.
Deprem sonrası katıldığı cenaze törenlerini anlatan Bakan Soylu, çocuk tabutlarından bahsederken gözyaşlarını tutamadı.İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
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