1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: POMEM'de zannediyorum mülakatlar bitmiştir. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar
 27 Şubat 2020 15:50
Yazdır
Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

Bakan Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti.

Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsattı.

- "Sonuçlar planlama dahilinde açıklanıyor"

Sınav sonuçlarının açıklanmasının bir planlama dahilinde yapıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanı Pekcan'dan koronavirüs açıklaması
27 Şubat 2020 16:51		 'Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz'
27 Şubat 2020 16:22
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile görüşüyoruz
27 Şubat 2020 16:06		 Kahvehanede Akşener'e HDP tepkisi
27 Şubat 2020 15:11
Erdoğan: İdlib'de üç şehidimiz var
27 Şubat 2020 14:59		 Bakan Varank: Üreticimizi virüsten korumak için bütün tedbirleri aldık
27 Şubat 2020 14:45
Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?
27 Şubat 2020 13:47		 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'
27 Şubat 2020 13:10
'Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında'
27 Şubat 2020 12:57		 Soylu'dan Abdullah Gül tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar
27 Şubat 2020 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:26 - DSÖ'den koronavirüse hazırlıklı olun uyarısı17:22 - Altın yeniden yükselişe geçti17:19 - Uçakta 'FETÖ'cüyüm' diye olay çıkaran kadına tahliye17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:07 - FETÖ sanıklarından 'af' bahanesi17:02 - İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı17:01 - Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski daire başkanı tutuklandı16:58 - Tarım Bakanlığı, aday memurlara eğitim verdi16:55 - Antalyasporlu Nazım Sangare saz çaldı! İşte o görüntüler...16:53 - Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ'den hapis
16:51 - Ticaret Bakanı Pekcan'dan koronavirüs açıklaması16:46 - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı16:36 - Aile hekimlerinden 'okullarda taramalar durdurulsun' önerisi16:31 - Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti16:28 - Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak16:22 - 'Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz'16:19 - İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması16:06 - Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile görüşüyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşil üzüm 5
Volkan babacan 3
Sıpa 3
maria sharapova'nın tenisi bırakması 3
online bahis 4
Julia Roberts 1
istibra 2
kınama 4
covid 19 1
kuş sütü 4
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam