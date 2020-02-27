Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama
|27 Şubat 2020 15:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.
Bakan Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti.
Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsattı.
- "Sonuçlar planlama dahilinde açıklanıyor"
Sınav sonuçlarının açıklanmasının bir planlama dahilinde yapıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:
"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."
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