İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama
İletişim Başkanı Fahretin Altun, İdlip'teki saldırıya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu
|28 Şubat 2020 01:18
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İletişim Başkanı Fahretin Altun, İdlip'teki saldırıya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Fahrettin altun şunları söyledi:
"Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir."
Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır.
Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."
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