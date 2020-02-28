İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını
İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını
|28 Şubat 2020 08:31
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İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak.
Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
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