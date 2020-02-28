1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NATO'nun 5. maddesi Türkiye için İdlib'de geçerli olur mu?

Türk askerinin İdlib'de hedef alınmasının ardından, NATO'nun olası bir savaş durumunda '5.madde' kapsamında Türkiye'ye askeri destek verip vermeyeceği tartışma konusu oldu. 5. Madde nedir? İdlib için bu madde uygulanabilir mi?
 28 Şubat 2020 09:20
Yazdır
NATO'nun 5. maddesi Türkiye için İdlib'de geçerli olur mu?

Türk askerinin İdlib'de hedef alınmasının ardından, NATO'nun olası bir savaş durumunda '5.madde' kapsamında Türkiye'ye askeri destek verip vermeyeceği tartışma konusu oldu. İttifakın mevcut lideri Jens Stoltenberg'in deyimiyle "NATO'nun çekirdeği" olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, kısaca müşterek savunma maddesi de biliniyor.

Bir NATO ülkesine savaş açmak tüm NATO'ya savaş açmaktır

Birçok kişiye göre NATO'yu çok önemli ve özel bir ittifak yapan özelliği de bu. NATO üyeleri, dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı ortak savunma yapmak için anlaşmıştır, dolayısıyla bir NATO ülkesine savaş açmak, bütün NATO ülkelerine savaş açmak anlamına gelir.

Washington Antlaşması'nın 5. maddesinin altında şu karar yer alıyor:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

6. madde İdlib için sorun çıkartır mı?

Ancak aynı antlaşmanın 6.maddesinde, "Madde 5 açısından, Taraflardan bir ya da daha çoğuna karşı silahlı saldın, aşağıdakileri de kapsar: - Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına, Fransa'nın Cezayir Bölgesine, Türkiye topraklarına veya Taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı; - Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan, ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenmiş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan Tarafların herhangi birine ait kuvvetlere, gemilere, ya da uçaklara yapılan silahlı saldın" ifadeleri bulunuyor.

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olmasına neden olan saldırı, uluslararası kamuoyuna göre Şam'daki hükümetin egemen olduğu Suriye topraklarının kuzeydoğusunda meydana geldi. Yani antlaşmanın 6. maddesine göre, Türk askerinin İdlib topraklarında maruz kaldığı saldırılar, NATO'nın müşterek savunma maddesini yürürlüğe sokmuyor.

NATO'nun 5.maddesi şu ana kadar sadece ABD'deki 11 Eylül terör saldırıları tarafından yürülüğe sokuldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
28 Şubat 2020 09:45		 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, 28 Şubat değerlendirmesi
28 Şubat 2020 09:16
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı
28 Şubat 2020 09:16		 İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
28 Şubat 2020 09:14
İdlib saldırısı sonrası Türkiye tek ses
28 Şubat 2020 07:48		 BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
28 Şubat 2020 07:26
Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında
28 Şubat 2020 07:23		 ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
28 Şubat 2020 07:10
Akar yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti
28 Şubat 2020 06:21		 Akşener: Cumhurbaşkanını aradım ve sadece bilgi aldım
28 Şubat 2020 06:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti09:42 - Doların yükselişi durdurulamıyor09:40 - NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor09:29 - Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor09:24 - Trafikte tartıştığı kadının başörtüsüne saldırdı09:23 - Martı test edildi: Kaldırımdan git anayola çıkma09:20 - NATO'nun 5. maddesi Türkiye için İdlib'de geçerli olur mu?09:16 - Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı09:16 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, 28 Şubat değerlendirmesi09:14 - İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
09:13 - SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi09:05 - İşte Ersun Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alacak isim!09:04 - Rusya'dan küstah İdlib açıklaması08:55 - Dolar kritik sınırı aştı08:53 - Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler Çanakkale'de sahillere gelmeye başladı08:50 - Pilot adayları yerde kaldı08:36 - Şehit haberleri yürek dağladı! İşte ünlülerin İdlib paylaşımları08:33 - Müze giriş zammına dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Rusya'dan küstah İdlib açıklaması
Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama
Provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 4
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 7
kuş sütü 4
Kim en cok ahlak bekciligi yapiyorsa en ahlaksiz odur 4
ülkemizde maske fiyatlarının artması 7
hans zinmer 5
ıhlamurlar çiçek açtığı zaman 2
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 2
Tarantula 2
Volkan babacan 3
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam