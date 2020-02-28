Doların yükselişi durdurulamıyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|28 Şubat 2020 09:42
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İdlib'deki saldırılar ile göçmenlere sınır kapılarının açılması sonrası dolar güne 6,21 TL den başlamıştı.
9:30 itibariyle dolar 6,25 TL'ye yaklaştı.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,2470
|6,2480
|Avro
|6,8740
|6,8750
|Sterlin
|8,0280
|8,0680
|ANKARA
|ABD Doları
|6,2200
|6,2700
|Avro
|6,8350
|6,8950
|Sterlin
|7,9510
|8,0970
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