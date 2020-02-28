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Doların yükselişi durdurulamıyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Şubat 2020 09:42
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Doların yükselişi durdurulamıyor

İdlib'deki saldırılar ile göçmenlere sınır kapılarının açılması sonrası dolar güne 6,21 TL den başlamıştı.

9:30 itibariyle dolar 6,25 TL'ye yaklaştı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,2470 6,2480
Avro 6,8740 6,8750
Sterlin 8,0280 8,0680
ANKARA
ABD Doları 6,2200 6,2700
Avro 6,8350 6,8950
Sterlin 7,9510 8,0970
Anadolu Ajansı
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