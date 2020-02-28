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Gram altın 328 lira seviyelerinde

Gram altın 328 lira, çeyrek altın 533 lira ve Cumhuriyet altını 2.186 liradan işlem görüyor
 28 Şubat 2020 09:54
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Gram altın 328 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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