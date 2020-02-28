200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek
|28 Şubat 2020 14:55
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.
BAŞKAN YARDIMCILARININ İMZALARI OLACAK
IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Murat Uysal'la birlikte, 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Emrah Şener'e, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
YÜZ KOMPOZİSYONLARI İLE GENEL NİTELİK VE GÖRÜNÜMLERİ AYNI OLACAK
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak. I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup, IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakanlık sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verdi
28 Şubat 2020 16:30
|HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı
28 Şubat 2020 16:18
|GSB, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru alacak
28 Şubat 2020 16:08
|HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru
28 Şubat 2020 14:40
|YÖK'ten şehitler için başsağlığı mesajı
28 Şubat 2020 14:27
|Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katıldı
28 Şubat 2020 14:10
|Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacak
28 Şubat 2020 13:07
|Dışişleri'nden Suriyeli göçmen açıklaması
28 Şubat 2020 13:01
|İSKİ'den su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya
28 Şubat 2020 12:12
|Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
28 Şubat 2020 11:07