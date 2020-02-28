Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek
|28 Şubat 2020 16:05
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İdlib'de Suriye rejim güçlerinin gerçekleştirdiği ve 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırının ardından diplomatik gelişmeler hızlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen ve en yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan son gelişmelere göre 4 ülkenin lideriyle de görüşecek.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.
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