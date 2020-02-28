Bakan Akar, komutanlara vurun emrini böyle verdi
Esed rejiminin saldırısı sonrası 33 askerin şehit olmasının ardından sınıra giden Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için vurun emirni verdiği o anların görüntüleri yayınlandı
|28 Şubat 2020 20:45
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki operasyonların yürütüldüğü harekat merkezine geldi. Burada vurulacak hedefler belirlendi. Sınır hattında ve İdlib bölgesinde konuşlu bulunan TSK unsurları namluları saldırının geldiği yöne cevirdi.
BAKAN AKAR TALİMATI VERDİ
Belirlenen hedefler ağır ateş altına alındı. Hulusi Akar'ın komutanlara 'vurun' talimatı verdiği o anlar harekat merkezinde görüntülendi.
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