1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar, komutanlara vurun emrini böyle verdi

Esed rejiminin saldırısı sonrası 33 askerin şehit olmasının ardından sınıra giden Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için vurun emirni verdiği o anların görüntüleri yayınlandı
 28 Şubat 2020 20:45
Yazdır
Bakan Akar, komutanlara vurun emrini böyle verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki operasyonların yürütüldüğü harekat merkezine geldi. Burada vurulacak hedefler belirlendi. Sınır hattında ve İdlib bölgesinde konuşlu bulunan TSK unsurları namluları saldırının geldiği yöne cevirdi.

BAKAN AKAR TALİMATI VERDİ

Belirlenen hedefler ağır ateş altına alındı. Hulusi Akar'ın komutanlara 'vurun' talimatı verdiği o anlar harekat merkezinde görüntülendi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
28 Şubat 2020 21:24		 Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti
28 Şubat 2020 21:22
Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
28 Şubat 2020 20:47		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü
28 Şubat 2020 20:13
Heyet görüşmelerinde, Rusya'ya net mesaj
28 Şubat 2020 19:11		 Şentop'tan, CHP'nin TBMM'nin toplanması talebine yanıt
28 Şubat 2020 19:05
CHP Grubu yarın İdlib gündemi ile toplanacak
28 Şubat 2020 16:27		 Erdoğan'dan Putin'e: Kalıcı ateşkes ilan edilmeli
28 Şubat 2020 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek
28 Şubat 2020 16:05		 CHP'den, Mecliste bilgilendirmeyi Erdoğan yapsın çağrısı
28 Şubat 2020 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:24 - Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü21:22 - Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti21:13 - Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu21:11 - Sakarya'da DEAŞ bombacısı tutuklandı20:57 - Maske ve dezenfektan ürün stokları tükendi20:53 - Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme açıklaması20:47 - Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü20:45 - Bakan Akar, komutanlara vurun emrini böyle verdi20:36 - Dijital mobil kimlik başlıyor20:32 - İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi
20:26 - Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu20:21 - Geçen yıl Kuzey Irak'ta gazi olmuştu, İdlib'de şehit oldu20:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü20:10 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı20:07 - Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları20:01 - 'Büyüme rakamları inşaat sektörünün ok gibi fırlayabileceğini gösteriyor'19:51 - İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs vakaları gelecek hafta zirveye çıkabilir19:40 - Okullar, koronaya ne kadar hazır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Benzin ve motorinde büyük indirim, pompaya yansıyacak
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 3
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 2
Hayaller ve gerçekler 3
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
ice man 4
sevda kuşun kanadında 2
Efsane üçlü 7
Seni de seni seveni de sevmiyoruz 3
adaçayı 6
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam