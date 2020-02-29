Burak Yılmaz: Devletimiz bizden ne isterse yapmaya hazırız
|29 Şubat 2020 10:38
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Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor maçında biri penaltıdan iki gol atan Burak Yılmaz, bu sezon ligde gol sayısını 10'a çıkardı.
Türk bayrağını öptü
Burak, penaltıdan kaydettiği ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribündeki taraftarlara koşup asker selamı verdi. Yılmaz, kolundaki kaptanlık pazubandını çıkarıp, üzerindeki Türk bayrağını öptü.
'Hepimizin ciğeri yandı'
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya değindi ve şunları söyledi:
"Aslında maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Çok üzgünüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık. Hepsi çok üzgün. Kalleşçe saldırıdan sonra hepimizin ciğeri yandı. Çok fazla futbol konuşmaya gerek yok. Böyle bir zamanda galibiyet bizi biraz teskin etti. Devletimiz bizden ne isterse, maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazırız. Unutmasınlar ki zor günlerde birlik olabilen bir ülkeyiz. Tribünlerde 'Bir ölürüz bin doğarız' diye bir pankart vardı. Biz Türküz, bir bütünüz. Hepimizin içi yandı."
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