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Mülteciler ile taksiciler arasında kavga çıktı
İstanbul'dan 'ring' seferler yaparak mültecileri Edirne'ye taşıyan taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman tartışma ve kavgalar çıktı
|29 Şubat 2020 11:39
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İstanbul'dan 'ring' seferler yaparak mültecileri Edirne'ye taşıyan taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman tartışma ve kavgalar çıktı.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Mülteciler özellikle Pazarkule'deki sınır kapısına gitmek istiyorlardı. Çünkü gümrük kapısından doğrudan karşıya geçebileceklerini düşünüyorlardı.
Ancak taksiciler ise gümrük kapılarından geçişlere izin verilmediğini, kendilerinin de Meriç boyuna yönlendirildiğini söyleyerek itiraz ediyordu. Bu nedenle bazı mülteci grupları ile taksiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı.
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