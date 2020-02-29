Erdoğan: Kapıları açtık, kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde buluşmasında konuştu.

Erdoğan konuşmasında sınır kapıları hakkında da açıklamada buludu.

'KAPILARI AÇTIK BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE KAPATMAYACAĞIZ'

Ne dedik aylar önce "Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız" İnanmadılar. Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibariyle 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? AB sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız.