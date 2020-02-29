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Eski Bakanlardan Volkan Bozkır'a yeni görev

Avrupa Birliği eski Bakanı ve AK Parti eski milletvekili Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından yeni görevini açıkladı.
 29 Şubat 2020 13:32
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Eski Bakanlardan Volkan Bozkır'a yeni görev

Bozkır, 15 Eylül 2020 tarihinde, Birlemiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı olacağını ve bu görevi 1 yıl sürdüreceğini duyurdu.

Volkan Bozkır, şu ifadeleri kullandı:

"1) Birleşmiş Milletler Batı Grubu (WEOG), 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında, BM bünyesindeki en üst düzey görev olan, '75. Genel Kurul Başkanlığı'na adaylığımı oybirliğiyle onaylamıştı.

2) BM Genel Kurulu'nun 193 ülkenin katılacağı 12 Haziran 2020 tarihindeki toplantısında 'BM 75. Genel Kurul Başkanlığım' onaylanacaktır. 15 Eylül 2020 tarihinde ise bu görevi BM'nin kuruluşunun 75. yıldönümünde, Türkiye'yi temsilen bir yıl süreyle üstleneceğim.

3) Bu çok önemli görevi üstlenecek olmaktan dolayı, ülkem, ailem ve şahsım adına büyük bir gurur ve onur duyuyorum."

Volkan Bozkır kimdir?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950 yılında Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Dışişleri Bakanlığı'nda Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçiliği ve AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel SekreterYardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Bozkır, 62. Hükümette AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı.

Volkan Bozkır, çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
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