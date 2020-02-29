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Edirne'de 'koronavirüs' iddiasına yalanlama

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İranlı göçmenin ilçedeki devlet hastanesinde koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
 29 Şubat 2020 15:41
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Edirne'de 'koronavirüs' iddiasına yalanlama

Edirne'nin, Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında; Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Helvacıoğlu, "Canlarımız yandı, Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum başımız sağ olsun. Belediye olarak bugünlerde yapacağımız tüm etkinlikleri iptal ettik. Acımız çok büyük" dedi.

'DURUMUN KORONAVİRÜS İLE İLGİSİ YOK'

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesi'nde İran vatandaşı bir kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarmamız, başsavcımız ve hastane müdürümüzle bir toplantı gerçekleştirdik. Keşan Devlet Hastanesi'nde İranlı bir vatandaş ishal nedeniyle tedavi görüyor. Vatandaş İranlı olunca hemen koronavirüs olarak algılanıyor ve telaş başlıyor. Keşan'da koronavirüs yok ve bu çok net. İranlı vatandaş var ve taburcu oldu. Durumun koronavirüs ile ilgisi yok. Bu İranlı vatandaş Keşanlı bir kadın ile evli, 5 senedir İran'a hiç gitmemiş" diye konuştu.

"ACİL EYLEM PLANI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Keşan ve çevresinde de göçmen yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Bizim sınırımıza kadar gelmişler, buraya da gelmeyecek diye bir şey yok. Kaymakamlıkta göçmenlerimiz ve oluşabilecek durumlar ile ilgili olarak acil eylem planı toplantısı gerçekleştirdik. Hastanemizde göçmenlerin yol güzergahında olduğumuz için alarm seviyesi üst düzeyde. Paniğe gerek yok. Keşanlı hemşehrilerimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi alalım ve kişisel hijyenimize dikkat edelim. Okullarımıza ve camilerimize devam edelim. Göçmenlerin Keşan'a girmeden dış güzergahı kullanmaları konusunda yönlendirmelerimizi yapıyoruz"

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
DHA
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