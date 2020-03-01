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Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni serbest

Gözaltına alınan üç Sputnik haber ajansı çalışanı serbest bırakıldı
 01 Mart 2020 18:46
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Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, serbest bırakıldı.

Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına almıştı.

İhlas Haber Ajansı
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