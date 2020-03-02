1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
 02 Mart 2020 09:56
Yazdır
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Valilik açıklaması

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Operasyon başlatıldı

Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
25 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti, 'beraat' etti
02 Mart 2020 10:16		 İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
02 Mart 2020 10:05
Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor
01 Mart 2020 18:33		 Genç grafiker evinde ölü bulundu
01 Mart 2020 18:27
İzmir'de 4 kişinin kaçırdığı genç kız aranıyor!
01 Mart 2020 18:22		 Otomobilini izinsiz alan arkadaşını ihbar etti!
01 Mart 2020 17:47
Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı
01 Mart 2020 16:47		 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
01 Mart 2020 14:52
Karısını öldürüp, çocuğunun yanında kendini vurdu
01 Mart 2020 14:19		 Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
01 Mart 2020 11:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı11:56 - 'Yaşlı Destek Programı'nın hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı11:51 - Yargıtayda AYM üyeliği için yarın seçim yapılacak11:48 - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akredite edildi11:45 - Hizmetini tamamlayıp yaşı bekleyecek olan öğretmen, yurt dışında çalışmaya başlarsa11:43 - Malatya'da pazardaki Fatma Teyze'den dikkat çekici Suriye cevabı11:35 - Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti11:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı11:20 - Vakıf Katılım'dan lojman satışına finansman desteği11:20 - Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
11:12 - Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu11:10 - İran'lı siyasetçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti11:06 - Trafikte makas atarken 4 kişi ölmüştü, tahliye kararı sonrası adliye karıştı11:02 - Asker ıslanmasın diye şemsiye tutmuştu... Duygulandıran karenin hikayesi10:56 - Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası10:50 - SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu10:49 - Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı10:48 - Diyanet'ten nakil talebinde bulunacak personele duyuru
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Kamu alımlarında frene basıldı
ÖSYM'den 'maske' vizesi
10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak
Doktor eşcinsel hastasını ifşa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tomris katun 1
golden state warriors 1
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 5
bağırsak 1
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
sır 2
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Rabat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
TÜBİTAK 95 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam