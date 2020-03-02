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SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu

Suriye/İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir SİHA, hareket halinde olan Suriye rejimine ait bir askeri konvoyu vurdu
 02 Mart 2020 10:50
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SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği saldırılarda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. Harekat kapsamında çok sayıda hedef imha edilirken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi.

REJİM KONVOYU İMHA EDİLDİ

İdlib'de devam eden operasyona damga vuran Silahsız İnsansız Hava Araçları (SİHA), Esed Rejimi'ne ait seyir halindeki tank ve zırhlı araç konvoyunu nokta atışıyla imha etti.

İşte SİHAların hareket halinde olan Suriye rejimine ait bir askeri konvoyu vurduğu anlar...
Memurlar.Net
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