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2020 \ 2020/4 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro

2020/4 KPSS tercihlerinde en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 pozisyon
 02 Mart 2020 17:24
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2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro

ÖSYM Başkanlığı, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle, 2020/4 KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilana çıkılan 8.844 pozisyonun tümüne yerleştirme yapılmıştır.

Eğitim düzeyi ve branş bazında en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 pozisyon şu şekildedir:

LİSANS - EBE

337980108 Hakkari Devlet Hastanesi Ebe Hakkari 4----------------------- 63.746 63.881
318823105 Eruh Devlet Hastanesi Ebe Siirt 3 ------------------------------63.745 64.363
318822905 Savur Prof.Dr.Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi Ebe Mardin 1 63.744 63.744
350630103 Solhan Devlet Hastanesi Ebe Bingöl 2------------------------- 63.741 63.768
319423305 Hizan Devlet Hastanesi Ebe Bitlis 1 ----------------------------63.664 63.664
314678104 Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi Ebe Şırnak 1--------------- 63.654 63.654
314607104 Baykan Devlet Hastanesi Ebe Siirt 1 ---------------------------63.631 63.631
337740107 Yüksekova Devlet Hastanesi Ebe Hakkari 3------------------- 63.533 63.646
331087805 Hani İlçe Devlet Hastanesi Ebe Diyarbakır 1------------------- 63.516 63.516
334678505 Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hast. Ebe Diyarbakır 3- 63.366 63.997

LİSANS - HEMŞİRE

340900107 Oltu Devlet Hastanesi Hemşire Erzurum 3---------------------- 72.419 72.432
341376302 Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi Hemşire Tokat 1--------------- 72.418 72.418
340610104 Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Hemşire Erzurum 3--- 72.417 72.529
359660104 Tutak İlçe Devlet Hastanesi Hemşire Ağrı 1-------------------- 72.407 72.407
383590504 Akyaka İlçe Devlet Hastanesi Hemşire Kars 2----------------- 72.339 72.423
319428906 Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi Hemşire Van 1 --------------72.326 72.326
333495406 Karayazı Türk Ecz.Birliği İlçe Devlet Has. Hemşire Erzurum 2- 72.310 72.412
319634204 Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Dev. Hast Hemşire Erzincan 1 72.307 72.307
364750107 Şiran Devlet Hastanesi Hemşire Gümüşhane 2----------------- 72.306 72.659
311510105 Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hast. Hemşire Sinop 2 72.296 72.317

Diğer unvanlardaki minimum puanlar için tıklayınız.
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