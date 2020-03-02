1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan gerginlikler sebebiyle yakın zamanda final yapacak.
 02 Mart 2020 23:40
Yazdır
Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor

Kanal D'nin bir sezondur ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul için final zamanı geldi. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in paylaştığı dizi, 6 bölüm sonra final yapacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

İddialara göre, Zalim İstanbul'un setinde de kriz çıktı. Söylentilere göre Mine Tugay'ın sette sergilediği agresif tavırları gerginlik yaratmaya başladı. Son dönemde sette yaşananlar dışında reytingler de düşmeye başlayınca final kaçınılmaz oldu.

Dizinin final tarihi de belli oldu. Zalim İstanbul için yalnızca 6 bölümlük bir süre kaldı. Dizi, 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara gelecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İki yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu
02 Mart 2020 09:45		 Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
01 Mart 2020 17:37
Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım
01 Mart 2020 14:44		 Sanatçılardan İdlib şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
29 Şubat 2020 16:16
Şehit haberleri yürek dağladı! İşte ünlülerin İdlib paylaşımları
28 Şubat 2020 08:36		 Haluk Levent ünlü oyuncuya meydan okudu: Ben daha pahalıyım
27 Şubat 2020 09:46
İzzet Yıldızhan'ın Piyano ile imtihanı
26 Şubat 2020 16:35		 Gülben Ergen duruşmaya 'koronavirüs' korkusu nedeniyle katılmadı
26 Şubat 2020 14:19
Nusret, helikopter üzerinden New York'u tuzladı
26 Şubat 2020 14:06		 Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL
26 Şubat 2020 08:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:49 - Çavuşoğlu: Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?23:46 - Bakan Koca: Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle23:43 - Ömer Çelik'e soruldu: Açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?23:42 - Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı23:40 - Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor23:37 - Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak23:31 - İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Ankara'ya geliyor23:26 - Mersin Şehir Hastanesi, 9 milyon hastaya hizmet verdi23:20 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi23:14 - Koronavirüs şüphesiyle gözlem altındakiler taburcu ediliyor
23:08 - Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz23:02 - Başkentte öğrencilerden su indirimine yoğun ilgi22:58 - İşte geleceğin meslekleri22:54 - İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor22:50 - Hayırseverler eğitime 107 milyon liralık katkı sağladı22:46 - Digiturk bu yıl internet hizmeti vermeye başlayacak22:41 - Bankacılık sektörünün aktifleri 4,5 trilyon lirayı aştı22:36 - İyi Partili vekilin poz verme skandalı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro
KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Sağlık Bakanı: İçimizde virüs taşıyanlar olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bağırarak konuşmak 1
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
7 dünya 1 gezegen 1
Ersun yanal'in gönderilmesi 3
salih bey-bozok 1
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 2
seni sevmeyen ölsün 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
henry onyekuru 2
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam