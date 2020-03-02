Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan gerginlikler sebebiyle yakın zamanda final yapacak.
|02 Mart 2020 23:40
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Kanal D'nin bir sezondur ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul için final zamanı geldi. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in paylaştığı dizi, 6 bölüm sonra final yapacak.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
İddialara göre, Zalim İstanbul'un setinde de kriz çıktı. Söylentilere göre Mine Tugay'ın sette sergilediği agresif tavırları gerginlik yaratmaya başladı. Son dönemde sette yaşananlar dışında reytingler de düşmeye başlayınca final kaçınılmaz oldu.
Dizinin final tarihi de belli oldu. Zalim İstanbul için yalnızca 6 bölümlük bir süre kaldı. Dizi, 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara gelecek.
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