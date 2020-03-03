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Denizli Milletvekili'ni darp etmeye gelen şahıs gözaltına alındı

ZİYARETÇİ olarak geldiği Meclis'te İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ü darp etmeye çalışan Said Dağdaş gözaltına alındı.
 03 Mart 2020 08:22
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Denizli Milletvekili'ni darp etmeye gelen şahıs gözaltına alındı

Daha önce Orman Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan Dağdaş'ın, Atatürk'e hakeretler içeren sosyal medya mesajları üzerine açığa alındığı ve bunu Meclis'te gündeme getirmesinden dolayı İYİ Partili Öztürk'e tepkili olduğu öğrenildi. Öztürk yaşananları şöyle anlattı: "Koridorda benimle selamlaşıp 'Denizli ile ilgili bir şey anlatacağım' dedi. 'Buyur odama gidelim' dedim. 'Beni hatırladın mı?' diye sorunca, 'Yok' dedim. 'Genel Kurul'da beni gündeme getirmişsin, hatırlamadın mı?' diye tehditkar bir üslupla sordu. Şöyle bakınca fotoğraflardan simasını çıkardım. 'O sözleri size iade etmeye geldim' dedi.

'Hangi sözleri! Sen hem Atatürk düşmanlığı yapacaksın hem de o sözleri gelip burada bana mı iade edeceksin?' diye sordum. Tartışınca sesimiz yükseldiğinden danışmanım odaya geldi. Bana doğru gelince danışmanım müdahale etti, yere düştü. Yerden bana tekme atmaya çalıştı. Aldılar, dışarı götürdüler. Polis geldi, götürdü. Şahsımla ilgili değil, ama Genel Kurul'da yaptığım bir konuşmadan ötürü burada gelip bana hesap sormaya çalıştığı için şikayetçi olacağım."
DHA
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