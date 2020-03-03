1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı.
 03 Mart 2020 22:14
Yazdır
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bakan Akar: İdlib'de bir şehidimiz var

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı
03 Mart 2020 20:02		 Samanyolu TV'nin istihbarat şefine FETÖ'den hapis
03 Mart 2020 19:48
Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi
03 Mart 2020 19:16		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
03 Mart 2020 18:17
Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
03 Mart 2020 17:01		 Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı
03 Mart 2020 16:57
'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a 15 yıla kadar hapis istemi
03 Mart 2020 16:53		 Bahar Kalkanı Harekatı sürecine nasıl gelindi?
03 Mart 2020 16:33
Göçmenlerin arasına sızan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
03 Mart 2020 16:17		 Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı
03 Mart 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Fenerbahçe'ye bir darbe daha!22:32 - Koronavirüs giderek yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı22:28 - Türk Emniyet Müdürü'nü tehdit eden kişi tutuklandı22:24 - Hava kirliliği insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor22:19 - Ülkesine hizmet arzusuyla döndü, hastalara şifa oluyor22:14 - MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı22:10 - Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!22:06 - AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek22:01 - Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı21:56 - MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
21:51 - Üniversite öğrencileri hurda gemide mesleğe hazırlanıyor21:46 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:41 - Bakan Akar: İdlib'de bir şehidimiz var21:36 - TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi21:31 - Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı21:26 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı21:21 - Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü21:17 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ali Babacan'ın partisi için net tarih verildi
Erdoğan: Artık 1 milyar Euro'nuzu da istemiyoruz
Şube müdürüne, Atatürk'e hakaretten ihraç kararı
25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
Şam'da gayrimeşru imza
Cenaze namazı ikinci kez kılındı, eski bakan açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aylin cesur'un skandal pozu 3
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
kelebek 1
Popülizm 1
selçuk bayraktar 4
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
daniel sturridge 9
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
papatya 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam