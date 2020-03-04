İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim

Koronavirüs dün İran'da 11 can daha aldı ve ölü sayısı 77'ye yükseldi. Son 24 saat içinde 835 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 336 oldu.

İran'da salgın hızla yayılırken ülkede endişeye yol açan bir diğer gelişme de 290 sandalyeli parlamentoda 23 vekilde virüs tespit edilmesi oldu. İran Meclisi, milletvekilleriyle yapılan halk görüşmelerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. İran'ın Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Pirhüseyin Kolvand'da da koronavirüs tespit edilirken, Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmet Toyserkani koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybetti. İngiliz gazeteci Robert Fisk, İran'daki korkunç tırmanış için geçmişte veba için kullanılan 'kara ölüm' ifadesini kullandı.



İranın görüşme talep etti, Bakan Koca yanıtladı: Gelme Skypetan görüşelim

GELMEYİN! SKYPE'TAN GÖRÜŞELİM

Hürriyet'ten Erdinç Çelikcan'ın haberine göre: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın koronavirüs konusunu çok geç ciddiye aldığını ifade ederek şunları söyledi: "İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak 'Gerek yok' denildi. Şimdi ise durum ciddileşince 'Nasıl adım atacağız' diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım' dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran'da yayılma var."