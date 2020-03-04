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HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
 04 Mart 2020 08:02
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HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı

4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Hakimler ve Savcılar Kuruluna memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı.

Yönetmeliğin kapsam maddesinde yer alan hüküm gereğince, şu kurumlara yapılacak memur alımlarında, KPSS yönetmeliği hükümleri uygulanmamaktadır.

- Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları,
- Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları,
- Kaymakam adayları,
- Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları,
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları,
- İletişim uzman yardımcıları ve
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları.

Düzenleme bağlamında, HSK'ya memur alımlarının nasıl olacağı ayrı bir yönetmelikle düzenlenecektir. Yayımlanacak olan bu yeni yönetmelikte, muhtemelen KPSS yerine yazılı ve sözlü sınavla HSK'ya memur alımı yapılacağı yönünde düzenleme yer alacaktır.

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Memurlar.Net - Özel

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