İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece yarısı sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde TIR'a, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ön kısmı tamamen TIR dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ölen kişilerin Kocatepe Camii'nde 40 yıl görev yapan Hafız İsmail Coşar Hoca ve eşi Sevim Coşar hanımefendi olduğu öğrenildi.

İSMAİL COŞAR KİMDİR?

1950 yılında Bursa ili Osmangazi ilçesi Çağlayan köyü'nde dünyaya gelmiştir. Beş kardeşin en küçüğü olan Coşar, sesinin güzelliği ve sesini kullanmaya olan merakı ile küçük yaşlarda herkesin dikkatini çekmiş ve henüz ilkokula başlamadan ezanı ezberleyerek her fırsatta yaşadığı köyün minaresine çıkıp okumaya başlamıştır. İsmail Coşar, bu yaşlarda Kandil günlerinde annesi Edibe Hanım ile radyodan Kuran-ı Kerim dinler ve sesini duyduğu hafızların "kendisine dost olması" yönünde anne duası alırdı.

Memleketin sıkıntılı süreçten geçtiği dönemlerde, çiftçilikle uğraşan İsmail Coşar'ın babası Veysel Bey, oğlunun maddi sıkıntılardan dolayı okuyamayacağı endişesiyle tarlalarında çalışmasından yanadır. Ancak; İsmail Coşar' ın Kuran-ı Kerim'e olan ilgisi ve sesini bu yönde kullanmaya hevesli olması, annesi Edibe Hanım'ın onun yanında olmasını sağlamıştır.

İsmail Coşar, bu desteği de arkasına alarak kendi köyünün imamı olan Mehmet Atış Efendi'den öğrendiği Kuran-ı Kerim'i ciddi olarak ilerletmek ve hafızlık eğitimi almak için dayısı Emin Bey'in yanına gitmek üzere köyünden ayrılır. Ancak; dayısı Emin Bey yaşının ilerlemiş olmasından dolayı, bu eğitimin yarım kalabileceği düşüncesiyle kendisini geri gönderir. Ancak Coşar bu yolda eğitim almayı çok istemiş ve karşısına çıkan bu ilk zorluğu aşarak belki de hayatının en önemli kararlarından birini vermiş ve Bursa Ulu Cami'nin yolunu tutmuştur. Yine de Coşar'ı büyük bir sıkıntı beklemektedir. Yaşının küçük olması ve yanında birisinin olmaması nedeni ile kendisini gösterme fırsatı bulamayacağından, İsmail Coşar, çıkış yolu olarak Ulu Cami'de yüksek sesle Kuran-ı Kerim okumaya başlamıştır. Ulu Camii Müezzini Hafız Sabri Bey, İsmail Coşar'ı fark ederek yanına sokulup bir müddet dinler ve "biraz daha sesli oku" diyerek Coşar'ın hayatında bilmeden önemli bir rol oynamış olur. Bundan sonra İsmail Coşar, kalacak yeri de olmaması nedeni ile Ulu Cami'de kalmaya başlar.

Bir müddet sonra kendisini merak eden annesi Edibe Hanım, İsmail Coşar'ı uzun aramalardan sonra Ulu Cami'de bulur. Bu durumdan etkilenen Edibe Hanım ve Ulu Camii Müezzini Hafız Sabri Bey, İsmail Coşar'ı, birçok din görevlisi yetiştirmiş olan Bursa İsmail Hakkı Tekkesi'ne yerleştirirler.

İsmail Coşar, 3 yıl sonra birçok zorluğa rağmen eğitimini tamamlamış ve artık Hafız İsmail Coşar olarak anılmaya başlamıştır. Artık Coşar'ın annesi Edibe Hanım'ın yaptığı dua kabul olmuş, İsmail Coşar merakla dinlediği Hafızlarla dost olmuştur.

Askerlik çağına gelen Hafız İsmail Coşar, askerlik görevini tamamlamak üzere önce Erzincan'a gider, ardından Ankara'ya gelir. İleride tüm Ankara'ya sesini duyuracağının işaretini henüz yapımı tamamlanmamış Kocatepe Camii minarelerinde ezan okuyarak verir.

Askerliğini tamamlayan Coşar, Ulus semtinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kağnıcıoğlu Camii'ndeki ilk görevine 1972 yılında atanır. 1 yıl görev yaptıktan sonra yine Ulus semtinde bulunan Hallaç Camii'nde görev yapmaya başlar. Burada da 2 yıl görev yapar ve ardından, 1975 yılında henüz inşaat halinde bulunan Kocatepe Camii'nde Müezzin olarak yeni görevine başlar. 2002 yılında imamlığa atanan İsmail Coşar, 36 yıldır Kocatepe Camii'nde imam olarak görev yaptı.

İsmail Coşar, görev hayatında birçok ilkleri gerçekleştirmiştir. Tüm Türkiye'nin illerini, Avrupa'nın, Asya'nın, Uzak Doğu'nun birçok ülkesini ziyaret etmiş ve buradaki Müslümanlara sesini duyurmuştur.

Bu süre zarfında birçok siyasetçi, bürokrat ve iş adamı ile tanışmış, onlarla birçok anıyı paylaşmış ve onları son yolculuklarında da Kocatepe Camii İmam Hatibi olarak yalnız bırakmamıştır.

İsmail Coşar; Mustafa Kemal Atatürk döneminden sonra, Çankaya Köşkü'nde, Paşa' nın davetiyle Kur'an-ı Kerim okuyan ilk isim olmuştur. Eşi vefat eden Kenan Evren, rahmetli eşine mevlid ve Hatim okutturur. Hatim duası esnasında da "ben de bir hatim okudum onu da duaya ilave edin" der.

İsmail Coşar, Başbakan Saim Bülent Ulusu döneminde de, Başbakanlık konutunda Kuran-ı Kerim okumuştur.

1974 yılında Mevlid Kandili münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tayyar Altıkulaç 'ın tertip ettiği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT 'nin ortaklığı ile Maltepe Camii'nden gerçekleştirilen Mevlid merasiminde, Kuran-ı Kerim'in İsmail Coşar tarafından okunması televizyonda ilk defa naklen yayınlanmıştır.

İsmail Coşar, evli, iki oğlu ve iki torunu bulunmaktadır.