MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27'nci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 27 - Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir."

Bu kanuni düzenleme nedeniyle, şehit olan MİT mensuplarının cenaze töreni dahi, ailelelerinin deşifre olmaması amacıyla törensiz yapılmaktadır. Bu teamülü de güvenlik işleriyle ilgilenen tüm gazeteciler ve bürokratlar bilmektedir.

Ancak, Libya'da şehit düşen bir MİT personeli üzerinden son bir kaç haftadır kara propaganda yapılmakta ve İdlip operasyonu bağlamında savaşan askerlerin morali bozulmaktadır. Sanki "Devlet askerine sahip çıkmıyor, Hükümet şehit bilgilerini gizliyor", şeklinde bir algı oluşturulmaktadır.

Son olarak dün gece OdaTv adlı internet sitesi, Libya'da şehit düşen MİT personelinin fotoğrafını ve ismini, cenazesinin defin edildiği yeri yayımlamıştır.

Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine, OdaTV adlı internet sitesinin Genel yayın yönetmeni barış teroğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı