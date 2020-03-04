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Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu

Emekli aylığı; 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak
 04 Mart 2020 10:45
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Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu

Emeklilere ödenecek banka promosyonu belli oldu. Buna göre, Değerli arkadaşlar, emekli aylığı; 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak

2017 yılında SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlandı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 Milyon emekli ve hak sahibine 4,6 Milyar TL tutarında ödeme yapıldı.

Emeklilerimizin banka promosyonu ödenmesine ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle, 2020-2023 dönemi promosyon ödemelerine yönelik çalışmalar bugün itibariyle tamamlamış bulundu.

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

* 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

* 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

* 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.

Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre %66 oranında artış sağlandı.

Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılacak

Emekli aylığı ödemeleri içerisinde en yüksek orana sahip olan Ziraat Bankası, promosyon ödemlerinin yaklaşık %40'ını gerçekleştirmektedir.

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır.

Bu kapsamda, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolü imzalandı

Diğer bankalarımız ile protokoller imzalandıkça SGK tarafından duyurular yapılacak.

Memurlar.Net
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