Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
|04 Mart 2020 10:45
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Emeklilere ödenecek banka promosyonu belli oldu. Buna göre, Değerli arkadaşlar, emekli aylığı; 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak
2017 yılında SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlandı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 Milyon emekli ve hak sahibine 4,6 Milyar TL tutarında ödeme yapıldı.
Emeklilerimizin banka promosyonu ödenmesine ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle, 2020-2023 dönemi promosyon ödemelerine yönelik çalışmalar bugün itibariyle tamamlamış bulundu.
Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;
* 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,
* 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,
* 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.
Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.
Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre %66 oranında artış sağlandı.
Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılacak
Emekli aylığı ödemeleri içerisinde en yüksek orana sahip olan Ziraat Bankası, promosyon ödemlerinin yaklaşık %40'ını gerçekleştirmektedir.
Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır.
Bu kapsamda, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolü imzalandı
Diğer bankalarımız ile protokoller imzalandıkça SGK tarafından duyurular yapılacak.
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