Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar
|04 Mart 2020 13:22
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Türkiye'nin 'Gitmek isteyen mülteciye kal demeyeceğiz' kararı sonrası onbinlerce mülteci Avrupa'ya doğru akın etti. Sınırı kapatan Yunan askerleri gaz bombası ve TOMA'dan su sıkmayı da geride bırakıp gerçek mermilerle mültecilere ateş açmaya başladı.
Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından Yunanistan sınırına akın eden göçmenlere Yunan askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bazı göçmenler yaralandı. Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen düzensiz göçmenlerin arasında beş aylık hamile Sawsan Almusa da varmış. Almusa, yaşadıkları şiddete dünyanın seyirci kalmasının, canını daha çok acıttığını söyledi.
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Yunan askerlerinin sınıra yaklaşan mültecilere gaz bombası ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli suyla müdahalesi de hiç ara vermeden devam ediyor.
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