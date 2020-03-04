TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
|04 Mart 2020 17:22
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı.
AK Parti milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.
Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili oturuma ara verdi. Araya rağmen gerilim azalmadı.
AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Sosyal medyada, Engin Özkoç için "#HainsinEnginÖzkoç" başlıklı Tag, gündemin ilk sırasına yerleşti.
Özkoç'un, askerlerimizin İdlip'te savaştığı bir dönemde, harekatı koordine eden Cumhurbaşkanına çok ağır ifadelerle hakaret etmesi büyük bir infiale neden olduCHP'li Özkoç'a 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
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