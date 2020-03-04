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Gizli bilgileri yayınlayan 2 muhabir adliyeye sevk edildi

Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
 04 Mart 2020 23:33
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Gizli bilgileri yayınlayan 2 muhabir adliyeye sevk edildi

Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı
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