Gizli bilgileri yayınlayan 2 muhabir adliyeye sevk edildi
Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
|04 Mart 2020 23:33
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Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
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