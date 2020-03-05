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Bakan Gül: Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" dedi.
 05 Mart 2020 00:43
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Bakan Gül: Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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