Polisten polis sevgiliye 8 kurşun
|05 Mart 2020 09:10
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Olay, Efeler'e bağlı Ata Mahallesi'nde saat 14:40 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan S.T. ile Afyonkarahisar'da görev alan meslektaşı ve aynı zamanda 1 buçuk yıllık sevgilisi Hatice Büşra Çetinkaya (28) arasında tartışma çıktı. S.T. kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ile konuşmak için Aydın'a geldi. İkili arasındaki tartışma çıktı. Bunun üzerine olumlu yanıt alamayan S.T., kadın polise kurşun yağdırdı.
Başından ve göğsünden ağır yaralanan kadın polis memuru ile annesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahlı saldırıyı düzenleyen S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. İki polis memurunun nişan hazırlığı yaptığı öne sürüldü.
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