Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı, iki kardeş gözaltına alındı
|05 Mart 2020 11:23
|Yazdır
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı, iki kardeş gözaltına alındı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Uğur Ölmez (31) ile İlker A. (22) ve kardeşi Ali A. (19) arasında Kıran Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ölmez, bacağı ve sırtından bıçaklandı.
112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ölmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli iki kardeş, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, Ölmez'in istirahatli olduğu, görevde bulunmadığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 753 sikke ele geçirildi
05 Mart 2020 11:53
|Cezaevi firarisi eski avukat, eşinin ihbarıyla yakalandı
05 Mart 2020 11:46
|Şehit askerlerin cenazelerini kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis
05 Mart 2020 11:38
|Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
05 Mart 2020 11:26
|Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
05 Mart 2020 11:16
|Doktor, kendisini tehdit edenle, 'çocuklara balon' şartıyla uzlaştı
05 Mart 2020 11:14
|Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı
05 Mart 2020 11:01
|İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mart 2020 10:54
|Tahliye edildiği cezaevine 'yankesicilik' yapınca geri döndü
05 Mart 2020 10:38
|Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak
05 Mart 2020 10:13