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Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı

CHP'li Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle dün TBMM Genel Kurulu'nda kavga çıktı. O kavgaya ait bir görüntü AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tarafından paylaşıldı
 05 Mart 2020 12:21
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Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı.

Özkoç'un Genel Kurul'daki konuşması, AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

VEKİLLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'nin çektiği bu görüntü, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı
Memurlar.Net
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